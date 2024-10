Déclaration du PIT sur une baisse des salaires dans la Fonction publique : Le démenti formel du Gouvernement face à ces rumeurs Dans un communiqué officiel daté du 1er octobre 2024, le Gouvernement du Sénégal a démenti avec fermeté les allégations prêtant à l'État l'intention de réduire les salaires et pensions des agents de la Fonction publique. Cette réaction intervient suite à la publication, le 27 septembre 2024, d'un document intitulé « Déclaration du Secrétariat du Comité Central » du Parti de l'Indépendance et du Travail (PIT), qui évoquait une telle possibilité.

Mercredi 2 Octobre 2024

Le Gouvernement, par la voix de ses représentants, a souligné que ces allégations sont infondées, citant que des propos du Président de la République et du Premier Ministre sur la rationalisation des dépenses publiques ont été sortis de leur contexte.



En effet, ces discours portaient principalement sur la nécessité de maîtriser l'évolution incontrôlée de la masse salariale et de restructurer le système de rémunération dans la Fonction publique, sans pour autant mentionner une quelconque réduction des salaires ou des pensions.



Le communiqué met également en garde contre les manœuvres de désinformation qui visent à discréditer les Institutions de la République dans un contexte préélectoral. Le Gouvernement rappelle qu'il encourage le débat public contradictoire et constructif autour des politiques publiques, mais réitère que la diffusion d'informations erronées ne sera pas tolérée.



En conclusion, l'État du Sénégal, tout en prônant un débat de qualité et inclusif, affirme qu'il saura faire respecter le droit et prendre les mesures nécessaires pour contrer toute tentative de manipulation de l'opinion publique.



