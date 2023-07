Déclaration du Président : Macky Sall ne sera pas candidat en 2024, pas de prolongation de son mandat non plus ! Dans sa déclaration tant attendue, le président de la République a enfin libéré le peuple de ses incertitudes ! En effet, Macky Sall ne sera pas candidat, mais il n’aura pas de prolongation de son mandat non plus !



Dans son discours , revisitant en large les derniers évènement de Juin 2023 et à charge pour le clan Ousmane Sonko, il a retracé les moments de pillage, de vandalisme et de sauvagerie vécus par le Sénégal.



Affirmant sa fermeté face aux personnes malintentionnées, il est revenu sur le dialogue national, saluant la participation de tous les acteurs.



Et dans la phase très attendue sur sa candidature ou non, il a clairement déclaré qu’il ne sera pas sur la ligne de départ. Il en est à son dernier mandat , même si la Cour Constitutionnelle lui donnait raison et remettra le pouvoir à son successeur le 2 avril 2024 ! Donc, pas de prolongation !



