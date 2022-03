Déclaration du leader du Pastef : « Ce pouvoir ne veut pas d’un procès, qu’il sait avoir perdu d’avance ! »

Dans une déclaration publique faite ce mercredi 30 mars 2022 ; Ousmane Sonko, le leader du Pastef, est revenu sur son affaire pendante devant Dame Justice, l’affaire Sweet Beauté qui l’oppose à Adji Sarr, pour une accusation de viol.



A l’entame de ses propos, il est revenu sur les manquements du système judiciaire dans cette affaire, qui va de sa convocation au tribunal, alors qu’il était sous immunité parlementaire à l’irrégularité de la procédure de levée d’immunité parlementaire, avec sa séance faite sans la présence des députés du camp de l’opposition.



L’autre faute a été de vouloir lui imposer une voie pour aller répondre et les autres tracasseries imposées à souhait. Ensuite depuis toutes ses libertés sont restreintes ; avec aussi une campagne de dénigrement menée par le camp du pouvoir.



Sur les lenteurs notées, Ousmane Sonko se veut catégorique « Ce pouvoir ne veut d’un procès qu’il sait avoir perdu d’avance ! ». Selon lui, c’est tout ce qui explique ce flou qu’ils essaient d’envelopper autour de cette procédure.



Revenant sur ses propos tenus récemment, il a expliqué que ces avocats ont essayé à plusieurs reprises relancé ce dossier sans succès. Ne voulant pas que des doutes persistent, il a souligné que toutes les procédures sont épuisées. L’affaire doit être jugée. Car il a fallu qu’il tape sur la table pour

que Dame Justice bouger pour convoquer des témoins et autres, alors que cela pouvait se faire.



Il est revenu aussi sur les dates proposées par ses avocats, des initiatives sans réponses. Avec la médiatisation, de nombreuses personnalités l’ont appelé.



Il se dit déjà prêt et souligne qu’il n’a aucun problème avec les magistrats, certains sont souvent fautifs. Il a affiche sa détermination et promet de joindre Dakar, la semaine prochaine.









Par MD