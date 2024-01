Déclaration foncière, contribution économique locale, Cgf : La Dgid invite les usagers à s’acquitter de leurs obligations fiscales

Il s’agit notamment de :la déclaration foncière servant pour les contributions foncières des propriétés bâties ou non bâties et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ; - la déclaration pour la contribution économique locale sur la valeur locative (Cel /Vl 2024) sur les locaux à usage professionnel ; - et la déclaration de la contribution globale foncière (Cgf).



La Dgid souligne que les usagers relevant des centres des services fiscaux de Dakar plateau, de Ngor Almadies et de Dakar Liberté doivent désormais utiliser la plateforme E-services pour déposer les états 1024, la déclaration de prix de transfert et celle sur les bénéficiaires effectifs. La plateforme E-services est accessible sur le site web de la Dgid.



La Dgid dit être toujours plus proche pour mieux vous servir en vous facilitant l’accomplissement de vos obligations fiscales. Pour plus de renseignements, elle invite les usagers à appeler au 33889 20 02 ou consulter le site internet de la Dgid : www.dgid sn ou suivre sur nos plateformes digitales @dgidsn sur Facebook et LinkedIn et dgidtv sur YouTube.

Adou FAYE





Source : Dans un communiqué de presse, la Direction générale des Impôts et des Domaines invite les usagers à s’acquitter de leurs obligations fiscales relatives à l’échéance du 31 Janvier 2024.Source : https://www.lejecos.com/Declaration-fonciere-contr...

