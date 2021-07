Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Décoration: El Hadji Ousseynou Diouf élevé au rang d’Officier de l’Ordre National du Lion Rédigé par leral.net le Dimanche 4 Juillet 2021 à 18:43 | | 1 commentaire(s)| L’international sénégalais, El Hadi Ousseynou Diouf, Ambassadeur itinérant et un des conseillers sportifs de Macky Sall vient d’être nommé dans l’Ordre National du Lion, au rang d’Officier, selon le décret numéro 2021-848, paru le 24 juin 2021.

L’ancienne star des Lions du Sénégal, El Hadji Diouf, a annoncé sur son compte Instagram qu’il a été élevé au rang d’Officier de l’Ordre National du Lion, publiant par la même le décret présidentiel en date du 24 juin 2021. « Par décret numéro 2021-848 en date du 24 juin 2021, Son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, m’a fait l’honneur et le privilège de me nommer au grade d’Officier de l’Ordre national du Lion », annonce El Hadji Diouf.



« A cette occasion, je voudrais lui exprimer toute ma gratitude pour cette marque de confiance envers ma personne et lui redire que je m’engage derrière lui, et à ses cotés, pour relever les défis pour un Sénégal émergent à travers les jeunes et le secteur du sport », ajoute la star de la Génération 2002 sur Instagram.



Par ce décret, le président Macky Sall honore El Hadji Diouf qui, lors de sa carrière de joueur, a porté haut le drapeau du Sénégal. Double Ballon d’or, en 2002 et 2003, l’ancien de Liverpool ou encore de Lens a disputé une finale de la CAN en 2002 et, a également été la pièce maitresse de l’épopée du Sénégal à la Coupe du monde 2002 en Corée et Japon, lorsque le Sénégal a atteint les quarts de finale, pour sa première participation.









