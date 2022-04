Décoration : Le Général El Hadj Niang distingué !

Hier, le président de la République, Macky Sall, chef suprême des Armées, a profité de la cérémonie de prise d’armes pour décorer au grade d’officier de l’Ordre national du Lion, le général de brigade aérienne, El Hadji Niang. Connaissez-vous l’heureux récipiendaire ? Il est le pilote attitré de l’avion présidentiel « Langue de Barbarie ».



D’ailleurs, c’est « Le Témoin » qui avait récemment révélé sa promotion au grade de général. Considéré comme l’un des meilleurs pilotes de ligne de sa génération, El Hadj Niang a grandi entre la banlieue dakaroise (Diamaguène), et Dakar-Plateau, où il a passé une bonne partie de sa jeunesse. Après avoir obtenu son bac scientifique au lycée Lamine Guèye (ex-Van Vo), El Hadj Niang est admis à Salon-de-Provence (France), où se trouve une grande école des officiers de l’Air et de l’Espace. D’ailleurs, cette année-là, il était le seul et unique Sénégalais admis à l’académie de Salon-de-Provence, une sorte de « Saint-Cyr » chez les officiers de l’air.



Dès sa sortie de l’école en qualité de pilote de chasse, puis de transport, le jeune lieutenant Niang intègre l’Armée de l’Air. Au fil des années, indique "Le Témoin", l’actuel commandant de l’escadrille présidentielle a effectué plusieurs formations et stages de qualification qui l’ont successivement mené aux Usa, en Angleterre, en Chine, au Maroc, en Allemagne, au Brésil, en France, etc. Aujourd’hui, El Hadj Niang, ce fils digne de la République, est une référence au sein de l’Asc Sandial du Plateau, dont il fut un membre du comité directeur durant ses années de collège, aux côtés d’un certain…Pape Ndiaye, aujourd’hui journaliste et grand reporter au « Témoin » !