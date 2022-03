Décoration: Pape Diouf, ancien président de l’Olympique de Marseille, honoré à titre posthume

La décoration du lauréat a été remise à Alexandre Faure, président de la Fondation Pape Diouf, lors d’une cérémonie déroulée vendredi dans les locaux du Sénat français, à Paris, précise la même source. " La Ligue universelle du Bien public estime que le défunt avait œuvré à la valorisation et à la protection des joueurs de football en général et des joueurs africains en particulier et a magnifié l’homme ", peut-on lire dans un message publié par cette association.



" Votre parcours exceptionnel marqué par le travail, le courage et la persévérance, fait de vous un véritable serviteur de l’homme ", ajoute-t-elle dans ce message adressé au lauréat.



La nomination de Pape Diouf a été parrainée par l’avocat sénégalais Papa Khaly Niang, délégué international de la Ligue universelle du Bien public. Il était présent à la cérémonie de remise de la décoration, en même temps que Sira Sylla, députée française d’origine sénégalaise, indique la même source.



Cet hommage intervient à quelque deux semaines de la célébration des deux ans de la disparition de Pape Diouf, décédé le 31 mars 2020, à Dakar.