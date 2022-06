Décorations : Amadou Samba Kane, ancien Dg de la Lonase, élevé au grade de Commandeur de l'ordre national du mérite

Le Ministre des Finances et du Budget organise ce mardi 28 juin 2022 au Grand Théâtre, une cérémonie de remise de décorations aux personnes promues dans les différents ordres nationaux au titre du département. Monsieur Amadou Samba KANE, ancien Directeur général de la LONASE, Inspecteur des Impôts de formation, recevra son insigne de décoration au grade de Commandeur de l’Ordre national du Mérite.



Selon LeTémoin, cette distinction consacre un parcours exceptionnel de Haut Cadre de l’administration qui a eu à occuper d’importantes fonctions directionnelles. A preuve, Mr Kane a permis à la LONASE d’obtenir des performances financières inégalées et de s’imposer sur la scène internationale dans le cadre de l’Association des Loteries d’Afrique (ALA). Nommé à la tête de la boite en janvier 2011, en remplacement de Baïla Wane, Amadou Samba Kane avait trouvé la Lonase en quasi-faillite et à deux doigts de tomber dans l’escarcelle d’aventuriers étrangers.



Pendant près de neuf ans, le maire de la commune de Hamady Ounaré a fait un magnifique travail de redressement jusqu’à réaliser un chiffre d’affaires de près de 122 milliards de frs. Pour dire que l’homme Amadou Samba Kane avait vraiment bossé. Sa stratégie a été de réussir la diversification des produits offerts par la Lonase. Mais aussi un marketing offensif avec un portefeuille élargi. Sur le plan politique, M. Kane est maire de la commune de Hamady Ounaré (région de Matam) où il a gagné toutes les élections depuis 2009. Aussi, il est coordonnateur adjoint et directeur de campagne de BBY dans le département de Kanel. Toutes nos félicitations à ce grand Commis de l’État.