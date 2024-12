Décorations dans les ordres nationaux : Diomaye honore 56 sénégalais

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye a décoré hier, vendredi 20 décembre, 56 compatriotes qui se sont distingués dans leurs catégories socio-professionnelles respectives. Dans son discours, le chef de l’Etat a salué le dévouement aux valeurs de la République des récipiendaires qu’il a présenté comme des modèles pour la jeunesse et une source d’inspiration pour tous.



Grand maître de l’Ordre national du Lion, le chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a adressé ses plus vives félicitations aux récipiendaires pour leur « précieux exemple, garant d’une cohésion nationale renforcée et d’un Sénégal souverain, juste et ouvert sur le monde ». « L’Ordre national du Lion et l’Ordre national du Mérite ne sauraient être réduits à des ornements honorifiques. Ils incarnent l’âme de la République, consacrant des citoyens d’exception, non seulement pour leurs accomplissements individuels, mais aussi pour leur capacité à incarner et à transmettre des valeurs cardinales telles que le civisme, l’intégrité, le dévouement, l’excellence professionnelle et morale » a déclaré le chef de l’Etat dans son discours devant les récipiendaires. Avant d’ajouter, « Cette admission ne se limite pas à reconnaître vos parcours hors du commun : elle atteste votre appartenance à une communauté de principes partagés. C’est la confirmation d’un engagement mutuel au service de l’intérêt général, un appel à conjuguer l’ambition personnelle avec le bien commun, à édifier un patrimoine moral et social solide ». « En honorant 56 compatriotes exemplaires, notre Nation célèbre l’excellence, le dévouement aux valeurs de la République. Ils deviennent aujourd’hui des modèles pour la jeunesse et une source d’inspiration pour tous. Je leur félicite pour leur parcours exemplaire ! », insiste encore le chef de l’Etat.

