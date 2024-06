Découpage administratif contesté :Le Président appelé à trancher un litige foncier entre les communes de Grand Dakar et Biscuiterie Le collectif des habitants de Bopp conteste le découpage administratif ayant affecté une partie du quartier Bopp à la commune de Grand Dakar. Selon le quotidien Tribune, ils ont organisé samedi un rassemblement au cours duquel ils ont convié le président de la République à rattacher à Bopp, qui est sis dans la commune de Biscuiterie, les édifices concernés. Il s’agit notamment du Centre de Bopp Amadou Moustapha Gaye, de l'unité artisanale de Bopp, et des trois établissements scolaires Imam Abdou Ndiaye 1, 2 et 3.

Rédigé par leral.net le Mardi 25 Juin 2024

En phase avec cette revendication, Ahma Diop, adjoint au maire de Biscuiterie, déplore cette situation qui découle de l’acte administratif de découpage de Dakar en communes d'arrondissements remontant à 1996.



Il représentait le maire Djibril Wade. «Ce découpage administratif manque de cohérence car on ne doit pas faire un découpage au niveau d’une voie une aberration sociale, une hérésie en porte à faux avec la loi sur la décentralisation.



Slon toujours le journal, même le Centre de Bopp, qui s’identifie au quartier de Bopp, est rattaché à la commune de Grand Dakar alors que le quartier est dans la commune de Biscuiterie», déplore-t-il. Karim Xrum Xax, de Nittu Deug, garde espoir que Bassirou Diomaye Faye prêtera une oreille attentive à cette préoccupation.



Autrement, les habitants de Bopp pourraient durcir le ton, prévient-il. Le chef de quartier, Assane Diagne, estime qu’il y a aussi un combat judiciaire à mener pour réparer une injustice fondée sur des motivations politiques.



Selon lui une jurisprudence existe, raison pour laquelle il préconise de saisir la chambre administrative de la Cour suprême pour obtenir gain de cause.



