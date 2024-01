« Découragement n’est pas Ivoirien » selon le président Ouattara

Comme disait le célèbre chanteur sénégalais, « football mo bari dolé ». Toute la Côte d’Ivoire était en colère après que la Côte d’Ivoire a reçu une raclée de la Guinée Equatoriale (0-4), ce lundi. Les Ivoiriens ont caillassé des bus et détruit des édifices et des autobus, pour exprimer leur colère à la suite de cette déroute. D’ailleurs, les joueurs ivoiriens avaient des difficultés pour sortir du stade, nous apprend "Le Témoin".



La colère vive des populations a poussé le premier des Ivoiriens, en l’occurrence le président Alassane Ouattara, à sortir de sa réserve, pour calmer ses concitoyens. « Nous avons été déçus par le match des "Éléphants" hier, mais ce n’est que partie remise », a-t-il rassuré. Avant d’ajouter : « Nous avons une jeune équipe, qui va s’améliorer au fil des années. Je voudrais donc dire aux Ivoiriens de ne pas se décourager. Comme le Président Houphouët nous le disait toujours « Découragement n’est pas Ivoirien ». Nous avons déjà remporté la CAN deux fois, en 1992 et en 2015. Et je suis sûr que nous la remporterons une troisième fois, très bientôt », a écrit le président Alassane Ouattara.



Seulement les Ivoiriens attendront aujourd’hui, les derniers matchs des 3es toursn pour être édifiés sur leur avenir dans cette Coupe d’Afrique organisée chez eux.