Découverte: Qui est Sokhna Aida Diallo?

Rédigé par leral.net le Lundi 28 Octobre 2019 à 09:35 | | 0 commentaire(s)|

Le Quotidien à travers un dossier publié ce jour, a retracé le parcours de Sokhna Yarame Diallo, dite Aida Diallo. Issue d’une fratrie de quatre enfants, elle est née le 21 décembre 1979 à Dagana. Son père, polygame, s’appelle Idy Yarame Diallo et, est décédé en 1989. Sa mère, Ndèye Fatou, vit toujours à Madinatoul Salam.



Confiée à l’âge de 3 ans à sa tante maternelle qui vit à Dakar, elle a étudié à l’école Mame Thierno Birahim Mbacké de Fass. Après les classes, la petite Aïda se rendait à la gare routière où elle vendait des beignets et de la crème glace pour sa tante.



Elle a fait allégeance à Cheikh Béthio Thioune en 1993, alors qu’elle n’avait que 14 ans. Talibé simple, elle nettoyait la demeure du Cheikh tous les dimanches. Mais, elle n’a jamais été la «bonne» de son défunt époux.



