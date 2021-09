Découverte: Un marocain amoureux du Sénégal avec son drapeau au Mont Kilimanjaro Le Dr Zakaria Naji Lamrani, Diplômé de la faculté de médecine du Maroc et qui continue sa spécialisation en cardiologie au Sénégal (3ème année) a participé à une expédition en montagne de sept (7) jours en Tanzanie. Seulement, ce passionné de montagnes a escaladé le Mont Kilimanjaro (5893 mètres) et n'a pas manqué l'occasion d'immortaliser la scène avec en main le drapeau du Sénégal. "C'est parceque j'aime le Sénégal qui m'a accueilli à bras ouvert", a-t-il dit dans le message envoyé à Leral.

Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Septembre 2021 à 20:42 | | 0 commentaire(s)|





