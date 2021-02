Découverte d'armes blanches à l'Ucad: Aliou Sall accusé

Des armes blanches ont été saisies dimanche, lors d'une opération menée par la Direction du centre des œuvres universitaires de Dakar, l'ucad. Des étudiants de Pastef, parti de Ousmane Sonko, et Frapp, ont réagi. Face à la presse, ce lundi, ils ont accusé le jeune frère de Macky Sall, Aliou Sall.



« La nuit précèdent les événements, Aliou Sall est venu vers 2h du matin mais pas pour rendre visite aux étudiants du Mouvement des élèves et étudiants républicain (MEER), mais pour les menacer en leur demandant de régler le problème car ils ne peuvent les payer 7 millions par mois pour qu’ils acceptent ce genre de chose.



Le lendemain même, ils annoncent avec une vidéo qu’une perquisition a été faite et des armes blanches ont été trouvées dans beaucoup de chambres dans ce temple du savoir », a révélé le Coordonnateur des étudiants de Pastef à l’Ucad, Moustapha Sano.



Il dit détenir des preuves des propos qu'il a avancés, incriminant le jeune frère du président Macky Sall.

