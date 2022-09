Découverte d’un corps sans vie à la cité 1 de Pikine

Le quartier Cité 1 de Pikine s’est réveillé hier sous le choc. Pour cause, la découverte d’un corps sans vie de sexe masculin au jardin public. Selon des sources de "L'As", son identité reste inconnue et il ne présentait aucune trace de blessure. C’est encore le mystère sur les circonstances de sa mort.



Toutefois, les agents de sécurité trouvés sur place ont fait savoir que le défunt aurait piqué un malaise, car il a ouvert la porte du jardin en courant. Il est tombé avant de rendre l’âme sur le coup.



Les secouristes ont constaté le décès. La police de Pikine a fait une réquisition pour l’évacuation du corps sans vie dans une structure sanitaire, pour les besoins de l’autopsie en attendant son identification avec la mise à contribution du délégué de quartier et des vigiles. Une enquête est ouverte.