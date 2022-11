Découverte de jeunes talents : DAUST encourage Marème, du lycée Elhadji Ibrahima Diop de Yeumbeul à s'orienter vers l’'ingénierie Continent porteur d’espoir, plein de ressources humaines et naturelles, en Afrique qui va abriter la plus grande main-d'œuvre du monde d'ici 2040, l'éducation que les étudiants reçoivent aujourd'hui sera le moteur de l'avenir du continent.

Mais un de ses fils, Dr Sidy Ndao, fondateur de l'Université américaine des sciences et technologies de Dakar (DAUST, https://daust.org) a détecté des lacunes dans l'apprentissage des STEM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques), ce qui l’a motivé à créer le Concours panafricain de robotique (PARC) en 2015.



C’est dans cette dynamique que chaque année, une nouvelle cohorte d'étudiants issus de plus de 30 pays du continent s'inscrit au programme travaillant ensemble pour appliquer leurs compétences et créer de nouvelles solutions face aux défis qui affectent le continent africain, tels que le changement climatique, les inondations et la résolution des conflits.



Pour valoriser leurs potentialités, il leur est demandé de recadrer les défis, tout en leur donnant les outils dont ils ont besoin pour les transformer en opportunités. Cette année, une lumière brille du coté du pays de la Téranga, le Sénégal. L'élève Marème du lycée Elhadji Ibrahima Diop de Yeumbeul, même si elle n’a pas remporté le trophée final était l'une des élèves qui a eu la chance de bénéficier du programme. Voici son histoire...un talent imbu de vertus à encourager…



PARC 2022 a été sponsorisé par DAUST, le Ministère de l'Education Nationale, la SENELEC, Force-N/UVS, VEX, Mathworks, et le 3FPT.



Source: https://www.deloitte.com/global/en/Industries/technology/case-studies/senegal.html



