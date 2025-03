Découverte de nouvelles mines antipersonnel à Goudomp : Une grosse menace sur le processus de retour des villages déplacés Avec la découverte de deux mines antipersonnel nouvellement posées au niveau du village d’Adoundoun Brame, situé dans le département de Goudomp, l’inquiétude grandit chez les déplacés qui veulent rentrer chez eux. Si les engins ont été désactivés par l’Armée, ces déplacés demandent plus de garantie sécuritaire. Source Le Quotidien

L’espoir ne s’envole pas, mais les craintes sont réelles.C’est dans le village d’Adoundoun Brame, situé dans le département de Goudomp et dans la commune de Djibanar, à 3 km de la Guinée-Bissau, que deux mines antipersonnel ont été découvertes par les habitants qui ont entamé des défrichages pour préparer leur retour.



Après les opérations de ratissage menées par les hommes du Général Kandé, les accords de dépôt d’armes et le dernier accord signé à Bissau avec une aile du Mfdc, la zone est devenue stable avec des postes militaires sur les points stratégiques le long de la frontière, mais la découverte d’un piège de deux mines antipersonnel neutralisées par l’Armée inquiète les riverains qui réclament le renforcement de la sécurité.



Sur les 23 villages déplacés dans le Balantacounda, les 17 sont déjà retournés, et il ne reste uniquement que 6 localités qui sont en train de se préparer définitivement pour faire leur come-back. Les positions militaires à Bafata, Sikou, Bantancountou, Bindaba ont permis aux populations de retourner etde reprendre les activités paisiblement. Les habitants du village d’Adoundoun Brame, qui avaient envisagé le retour depuis le mois d’octobre dernier et qui habitaient dans les villages de Bantancountou et de Bindaba, ont été surpris de repérer des mines dans les espaces déjà défrichés.



Le maire de la commune de Djibanar, Ibou Diallo Sadio, interrogé sur la question, renouvelle sa confiance à l’Armée qui a neutralisé les deux appareils.

Il dit : «C’est à notre grande surprise que nous avons appris cette découverte, puisque le programme de retour est en train de se poursuivre, il y a le village d’Adoundoun Brame qui n’est pas encore habité, après les travaux journaliers, ils regagnent Bantacounta qui n’est pas tellement loin, c’est là-bas où ils passent la nuit, mais chaque matin, quand ils retournent, ils sont obligés d’être accompagnés par les militaires.



Et heureusement que les militaires étaient là avec leur appareil qui détecte les mines, et ils étaient surpris de trouver deux engins dans un endroit que les populations ont défriché. Mais, ils ont été écrasés par nos Forces de défense et de sécurité. Voilà la situation, mais nous sommes rassurés, l’Armée est dans une très bonne disposition pour se positionner à Doundoun qui est à 3 kilomètres de la Guinée-Bissau.

L’Armée que nous remercions au passage pour l’excellent travail qu’elle est en train de mener à la frontière.»



Cette découverte intervient quelques jours après la tenue du Comité régional de développement de pilotage sur plan spécial 2024-2025 décentralisé dans le département de Goudomp pour préparer le retour des populations déplacées, la construction de plusieurs infrastructures sociales de base dans les villages déplacés, l’envoi de cash transferts pour les familles, l’accès à l’électricité. Et un montant 140 millions F Cfa avait été débloqué pour l’achat de matériaux de construction, entre autres.



