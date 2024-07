Découverte du corps sans vie d'un bébé : Assy Lo, la mère de la victime placée sous mandat de dépôt

A. Ndiaye, le corps trempé, avec seulement un slip pour tout habit, était recouvert d'un pagne près d'une bassine dans l'arrière-cour. Après avoir recueilli des témoignages au sein même de la famille Ndiaye, les soupçons des policiers portent sur Assy Lo (dix-huit ans), la mère du garçonnet.



Ainsi, celle-ci a été entendue au commissariat sur les circonstances de la noyade mortelle de son jeune enfant. Mais les explications fournies aux enquêteurs étaient loin d'être convaincantes, tellement ses différentes versions étaient vides de sens.



Tantôt Assy Lo déclarait qu'elle était dans la chambre de sa belle-mère au moment du drame, tantôt elle affirmait qu'elle était en train de vaquer à ses obligations entre la cuisine et la véranda.



Devant ces incohérences, les flics n'ont pas eu d'autres choix que de la garder à vue. Déférée hier jeudi au parquet de Diourbel, Assy Lo a finalement été inculpée pour le chef de mise en danger de la vie d'autrui et envoyée à la maison d'arrêt et de correction (Mac) de Diourbel en attendant son procès devant le tribunal des flagrants délits de cette juridiction.