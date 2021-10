Découverte macabre. Le cadavre d’un douanier bissau-guinéen a été retrouvé à la gare routière de Ziguinchor.

Le défunt nommé A. Gomes a été retrouvé mort vêtu d’un tee-shirt de couleur jaune et d’un pantalon bleu, vers 16h. La victime était allongée sur le dos sur un banc public. Les policiers du commissariat central de Ziguinchor et des éléments de la police technique et scientifique se sont transportés sur les lieux du drame aux fins de constatation.



D'aprés Rewmi, aucune trace de lutte ou de blessure n'a été trouvée sur le corps de ce douanier Bissau- guinéen. En provenance de Gambie pour rentrer en Guinée-Bissau, A. Gomes a transité à la gare routière de Ziguinchor où il a rendu l’âme.



La dépouille mortelle a été déposée à la morgue de l'hôpital régional.

