Découverte macabre à Richard-Toll : Un trentenaire retrouvé mort dans sa chambre

Selon les informations rapportées par le site "lesoleil.sn", la découverte du corps a plongé les habitants du quartier dans la consternation et l’émoi. Alertés, les éléments de la police ainsi que les sapeurs-pompiers se sont immédiatement rendus sur les lieux, pour procéder aux premières constatations.



À ce stade, les causes du décès demeurent inconnues et aucune hypothèse n’a encore été officiellement avancée. La famille du défunt, interrogée par nos confrères, a indiqué que la veille au soir, le jeune homme se trouvait devant la maison en compagnie de ses amis, prenant le thé, sans qu’aucun signe inquiétant n’ait été relevé.



Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les circonstances exactes de ce décès tragique.