Découverte macabre à Thiès: Une enseignante retrouvée morte dans les buissons

Farmata Ibrahima Ly était une enseignante de 35 ans habitant à Matam. Nommée directrice d’une école primaire à Thilogne, elle devait prendre fonction cette rentrée. Mais elle ne rejoindra jamais son poste. Elle est décédé à Thiès alors qu’elle se rendait à Dakar pour préparer l’ouverture des classes.



D’après L’AS, qui parle de cette affaire dans son édition de ce lundi, Farmata Ly avait quitté son Fouta natal la nuit du 18 septembre. Arrivée à hauteur de Diassap (Thiès), le lendemain, elle écourte son voyage et descend du véhicule. Elle était tenaillée par des maux de tête atroces à cause d’un abcès qu’elle voulait d’ailleurs traiter à Dakar.



Le journal rapporte que l’enseignante sera victime d’un malaise. Elle perdra connaissance au milieu d’un verger. Depuis lors, sa famille est restée sans nouvelles. Les avis de recherches lancés dans les médias n’ont rien donné jusqu’à vendredi dernier, un mois après sa disparition.



Ce jour-là, vers 17 heures, un groupe de talibés découvre le corps sans vie de Farmata Ly dans les buissons d’un verger situé entre Kawsara Fall et Pognène, non loin du chemin de fer. La police, les pompiers et le service d’hygiène sont alertés.



Son corps étant dans un état qui ne permettait pas une longue conservation, l’enseignante sera inhumée le même jour au cimetière Madoki de Thiès, en présence de ses parents.

