Découverte macabre à la Patte d'Oie : Le maire Banda Diop apporte des précisions Les populations de la Patte D'oie se sont réveillées ce jeudi dans la tristesse et la consternation. Selon les premières informations, quatre corps sans vie ont été retrouvés dans le canal du pont de l'émergence. Mais d'après le maire Banda Diop, qui a rappliqué sur les lieux dès l'annonce de la mauvaise nouvelle, seuls deux corps non encore identifiés ont été extraits des lieux.

Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Janvier 2019 à 15:57 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos