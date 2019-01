Découverte macabre à la Patte d'Oie : Niang Non Violence dénonce les agressions et accuse... Dans cette vidéo de Leral Tv, cet habitant de la Patte D'Oie qu'on surnomme Niang Non Violence est revenu sur les circonstances désastreuses de la mort des jeunes retrouvés dans le canal du pont de l'émergence ce jeudi matin. Par ailleurs, il a appelé les parents à plus de responsabilité, sur l'éducation de leurs enfants.

Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Janvier 2019 à 16:35 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos