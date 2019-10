Découverte sur la vie de couple des stars du PSG et de Marseille Parmi elles, le milieu de terrain Idrissa Gana Guèye Le magazine "Closer" s'est intéressé à faire découvrir ou redécouvrir les femmes qui partagent la vie des joueurs des deux équipes Paris et Marseille. C'était à l'occasion du fameux clasico ayant opposé hier au parc des Princes les deux équipes lors de la clôture de la onzième journée du championnat de France de Ligue 1. Le milieu de terrain sénégalais Idrissa Gana Guèye faisait partie de cette sélection.

Côté parisien, nous allons d'abord à la découverte du milieu de terrai parisien Marco Verratti : Après la séparation avec la mère de ses enfants il y a quelques mois, il est apparu au bras de Jessica Aidi, une mannequin qui compte plus de 100.000 abonnés sur les réseaux sociaux. Cette dernière, rappelle t-il, a posé pour de grandes marque notamment pour Sports Illustrated Swimsuit.



Carol Cabrino est la charmantes épouse du défenseur brésilien Marquinhos et Jocelyn Burgardt, la chérie d'Edinson Cavani.



Le magazine people lu dans plusieurs pays d'Europe n'a pas manqué de faire une illustration sur le couple du milieu de terrain sénégalais Idrissa Gueye et son épouse Pauline. Guèye a suivi la rencontre Psg-Marseille loin des gradins à cause d'une blessure.



Du côté de Marseille, les supporters olympiens risquent aussi de ne plus trop voir Charlotte Pirroni, l'ancienne candidate de Miss France, en tribunes. Son chéri, le champion du monde français, Florian Thauvin continue de soigner sa cheville après une lourde opération.



Boubacar Kamara, titulaire indiscutable en défense, sera encouragé par Coralie Porrovecchio, candidate de la saison 9 de Secret Story. Maxime Lopez est, quant à lui, toujours fou amoureux de Montaine, elle aussi candidate de téléréalité par le passé. Enfin, la recrue de l'été, Dario Benedetto a débarqué d'Argentine avec sa femme Noelia, maquilleuse et productrice d'images comme elle se présente sur son compte Instagram. Le couple a deux enfants.

