Découvrez 12 footballeurs qui ont joué aux côtés de Messi et Cristiano Ronaldo (photos) Tous les joueurs ne peuvent pas se vanter d'avoir évolué dans la même équipe avec Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Seuls 12 joueurs ont eu la chance de partager les vestiaires avec les deux plus grandes stars du football. Deux d'entre eux ont joué dans le même club avec Messi et Ronaldo.





Rédigé par leral.net le Lundi 27 Janvier 2020 à 09:16

1. Gerard Pique





Gerard Pique est l’un des deux footballeurs à avoir joué dans le même club que Ronaldo et Messi. L’international espagnol a rejoint Man United en 2004 où il a passé quatre ans et a joué aux côtés de Ronaldo avant de revenir à Barcelone où il joue actuellement aux côtés de Messi.



2. Henrik Larsson

La légende suédoise est le deuxième joueur à avoir joué avec Ronaldo et Messi au niveau du club. Il a remporté la Ligue des champions aux côtés de Messi en 2006, puis la Premier League avec Ronaldo lorsqu’il a été prêté à Manchester United en 2007.



3. Fernando Gago

Le milieu défensif argentin a joué avec Ronaldo pendant trois ans au Real Madrid, où il a remporté deux titres de la Liga. Il a également joué avec Messi dans l’équipe nationale d’Argentine.



4. Angel Di Maria

Di Maria a joué pendant quatre ans aux côtés de Ronaldo au Real Madrid, où il a remporté la Ligue des champions en 2014. Il compte actuellement plus de 100 sélections en Argentine.



5. Gabriel Heinze

La légende argentine a été le coéquipier de Ronaldo pendant trois ans à Manchester United où ils ont remporté ensemble un titre de Premier League.



Il a également joué au Real Madrid, où il a remporté un titre de la Liga, mais a quitté le club avant que Ronaldo ne le rejoigne. Heinze a joué aux côtés de Messi pour l’équipe nationale argentine avant sa retraite.



6. Deco





Deco a joué avec Messi lors de ses débuts à Barcelone, où ils ont remporté ensemble deux titres de la Liga et un trophée de la Ligue des champions. Il a également représenté le Portugal aux côtés de Ronaldo.



7. Andre Gomes

La star d’Everton joue aux côtés de son capitaine Ronaldo pour le Portugal. Il a passé deux ans comme coéquipier de Messi à Barcelone avant de rejoindre les Toffees.



8. Carlos Tevez

Tevez a joué pour Manchester United pendant deux ans aux côtés de Ronaldo, où ils ont remporté la Premier League et la Ligue des champions en 2008.



Il a également atteint deux finales de la Copa America pour l’Argentine avec Messi mais n’a jamais remporté le trophée.



9. Paulo Dybala

Dybala est actuellement le coéquipier de Ronaldo à la Juventus. L’Argentin a joué pendant quatre ans aux côtés de Messi pour l’Argentine





10. Gonzalo Higuain





Higuain est également le coéquipier actuel de Ronaldo à la Juventus. Il a également joué avec Messi pour l’Argentine avant de prendre sa retraite internationale.



11. Nelson Semedo

Semedo a remporté la Ligue des nations de l’UEFA avec Ronaldo et le Portugal l’année dernière. La star du FC Barcelone a également remporté deux titres consécutifs de Liga avec Messi.



12. Ezequiel Garay

Le joueur de Valence, a joué deux saisons avec Ronaldo au Real Madrid et a remporté la Copa del Rey.



Garay a fait ses débuts en Argentine en 2007. Il a joué la finale de la Coupe du monde avec Messi en 2014.

