Découvrez ces dix recettes Bambara infaillibles pour augmenter le désir sexuel féminin

Le mariage est très délicat surtout pour la femme qui doit faire ses preuves dés les premiers jours pour être encore plus appréciée par l’élu de son cœur.



Qui dit union dit aussi intimité, pour ce faire, on nous conseille une panoplie de choses pour une vie sexuelle épanouie, le gingembre, les épices, le chocolat… Plusieurs aliments sont réputés pour leur pouvoir aphrodisiaque. Ils permettraient de stimuler sa libido et de réveiller le désir.



He oui la « chambre nuptiale » est une étape très importante de la cérémonie traditionnelle du mariage chez les Bambaras. Après le mariage, les jeunes mariés doivent passer 3 à 7 jours dans cette chambre sans sortir.



A cet effet, la future mariée est confiée à une dame âgée, appelée Magnabaga ou Magnon magan, qui lui prépare des recettes pour bien entretenir son homme surtout au lit. Cette pratique existe depuis la nuit des temps au Mali.



Ces dames ont une très grande connaissance dans l’art de tenir son rôle d’épouse dans la communauté et particulièrement au lit.



Par ses conseils, recettes et astuces, elles mettent en confiance et arment la future mariée pour sa nouvelle vie de couple.



La Manyon magan s’occupe entre autres de la préparation prénuptiale. il s’agit des alimentations, des recettes et des astuces pour augmenter le désir sexuel et combattre la sécheresse vaginale.



A la sortie de la chambre nuptiale, la nouvelle mariée est supposée déjà être enceinte d’un beau bébé. Ce qui fera le bonheur non seulement du couple mais aussi de la grande famille.

This Is Africa a approché une des célèbres Magnabaga bambara pour en savoir plus sur ces recettes magiques. KORIAN Ballo exerce ce métier depuis plus de 30 ans.



Elle affirme que les femmes se font du tort en faisant recours aux aphrodisiaques chimiques. « Il n’y a pas plus puissant aphrodisiaque que nos astuces et recettes de plantes naturelles. Testez-les et vous m’en direz des nouvelles », explique-t-elle.



Voici alors 10 recettes et astuces qui, selon Korian, une Magnabaga, peuvent augmenter le désir sexuel de la femme et combattre la sécheresse vaginale.



Magnabaga



Jus de citron.



Le lait de vache très frais



Y ajouter des dattes et des feuilles de menthe, mettre sur le feu pendant 10 à 15 min, ensuite le laisser refroidir et le mettre au frais à volonté. Cette potion est à boire matin midi et soir.



Elle permettrait d’oublier ce qu’est la sécheresse vaginale et d’augmenter le désir sexuel.

Le clou de girofle, plus la citronnelle, plus le vétiver

À mettre au feu pendant 10mn, boire la potion tiède chaque matin et chaque soir.

Jus de pois sucré, plus le jus de la noix de coco râpée, plus les feuilles de menthe



Magnabaga



Lait de noix de coco. Ph: Aracanui.com



Laisser le mélange au frais pendant des heures et le boire à volonté.



Jus de farine de maïs



Faire écraser le maïs avec du gingembre, et des feuilles de menthe, du vétiver. Ajouter au jus de ce mélange un peu de sucre et porter au frais, le boire à volonté.



Feuilles de goyave



Faire bouillir des feuilles de goyave avec des feuilles de menthe, boire la potion et faire sa toilette intime avec.

Le nep nep, le poivre de guinée, plus le bissap et la poudre de gingembre

Magnabaga



Le Nep Nep



Mettre au feu pendant 15 minutes, ajouter du sucre et boire tiède.

Jus de manioc

Râper du manioc frais et obtenir du jus, ajouter du sucre et des feuilles de menthe, porter au frais et boire chaque soir quelques heures avant de se coucher.

Ginseng

Faire bouillir du Ginseng avec des feuilles de menthe, à la préférence ajouter un peu de gingembre et boire la potion chaque jour.



Le pois mascate



Le faire bouillir avec des feuilles de menthe et boire la potion tiède tous les jours.

Le miel

Chercher le miel naturel sans mélange, quelques heures avant l’acte sexuel, prendre une petite quantité avec le doigt et l’introduire dans le vagin.



