Découvrez ces endroits magiques où les hommes rêvent d'être caressés !

Pendant les moments intimes entre l’homme et la femme, chacun des deux attend que son partenaire lui offre plus de plaisir. Et ce plaisir attendu par chacun, commence évidemment par les préliminaires. Le corps humain est très sensible au toucher, surtout si celui ci est sensuel. Comment rendre donc un homme fou de désir, et de plaisir ?



En le caressant, là où ça lui fait du bien. Hommes comme femmes, nul ne peut résister aux caresses de son partenaire.



Voici donc 7 types de caresses qui rendent les hommes complètement fous.

1- Caresser le torse

Quand la femme que vous aimez pose tendrement sa tête sur votre torse, et qu’elle caresse celui-ci délicatement, du bout des doigts, l’homme est au septième ciel et devient fou. Cette zone du corps est hyper sensible et aime que l’on s’y attarde

2-Lui mordiller et téter le bout des seins

Tout comme chez la femme, la poitrine et les tétons des hommes sont aussi une zone très sensible. Pour lui procurer du plaisir, il faudra le mordiller aux seins au moment où il s’y attend le moins. Par la suite, téter le sein, cela va l’enivrer et l’exciter intensément.

3- Caresser les fesses…

Tenir fermement ses f3sses, les caresser du bout des doigts avec délicatesse pendant qu’il est allongé sur le ventre. Tellement qu’il ressentira un grand plaisir, il va penser qu’il doit y avoir des terminaisons nerveuses là-dessous, pour que ce soit aussi bon.

4 - Mordiller et lécher ses oreilles

Tout comme chez la femme, c’est la caresse qui rend l’homme fou ! Mesdames vous devez lui mordiller le lobe d’oreille, en vous y attardant et en glissant votre langue dans son oreille. Cela lui donnera des frissons et deviendra incontrôlable.

5 - Les bisous dans le cou

C’est un tendre moment dont l’homme ne se lassera jamais. Rien de tel qu’un bon baiser dans le cou de la part de sa chérie, pour l’exciter et lui donner envie de faire l’amour pendant de longues heures. C’est vraiment incroyable l’effet que cela provoque chez l’homme.

6 - La fellation

C’est la caresse ultime, c’est le summum des caresses pour n’importe quel homme. Voir la femme qu’il aime lui prendre le s3xe dans la bouche, lui remplit de joie, de fierté, et l’excite terriblement. Une scène comme celle-ci n’a pas de prix. Et mesdames, lorsque vous relevez votre tête pour le regarder, ça l’excite encore plus surtout quand il passe sa main dans vos cheveux.

7-Les tétons

Comme chez les femmes, les tétons des hommes sont des parties extrêmement sensibles de son corps. Si on écoute les spécialistes, les hommes tendraient même à être encore plus réceptifs que les femmes à cette pratique. Parce que par habitude, beaucoup d’entre eux n’ont jamais expérimenté réellement le plaisir que cela pourrait leur procurer, voilà quelque chose qui pourrait le surprendre agréablement.















