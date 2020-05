Découvrez le jour idéal de la semaine pour faire l'amour, selon la science

Faire l’amour est en tout temps une réelle partie de plaisir. Mais il existe tout de même un moment dans la semaine où s’adonner à une partie de jambes en l’air est particulièrement recommandé, selon les chercheurs de la London School of Economics (Angleterre).



Dans une étude relayée par Psychology Today en 2011, ils indiquent que le jour le plus propice de la semaine pour faire l’amour est… roulements de tambour… le jeudi ! Et plus précisément le jeudi matin dès l’aube, à l'heure où blanchit la campagne.



Une raison biologique

Mais pourquoi donc le quatrième jour de la semaine ? Il semblerait que ce soit celui où toutes les hormones, les énergies et les étoiles de l'univers s'alignent pour un plaisir décuplé. Plus sérieusement, les scientifiques ont découvert que le jeudi matin, les hormones des femmes et des hommes sont davantage synchronisées.



En fait, cela s’explique par notre horloge interne : le rythme circadien. Intégré dans les cellules de notre organisme, il régit nombre de nos mécanismes biologiques, physiologiques et comportementaux, sur un cycle d’à peu près 24 heures.



Or l'alternance de ces périodes joue notamment sur les niveaux naturels de cortisol, aussi appelé “hormone du stress”. Quand la concentration de cette dernière est trop élevée dans le sang, la molécule agit comme un “anti-viagra ”, puisqu’elle conduit à une faible sécrétion d’hormones sexuelles. Et ainsi, à une baisse de la libido.



Au contraire, le jeudi matin, il semblerait que le taux de cortisol soit si bien équilibré que les niveaux d'œstrogène et de testostérone seraient près de cinq fois supérieurs à d’autres instants de la semaine. De quoi vous donnez une raison “acceptable” d'être en retard au travail ce jour-là… Surtout que les bienfaits des ébats sexuels de bon matin ont déjà été démontrés.



Sunday Funday

Par ailleurs, la passion du dimanche semble aussi présenter certains avantages. Eh oui, c’est le jour où, normalement, personne ne travaille et où la tranquillité règne. La plupart du temps, l’excitation grimpe en flèche au fil de la semaine avant d’exploser le week-end. Le lundi et mardi, cela se calme à nouveau avant d’augmenter encore une fois, etc.



Faire l’amour le dimanche serait aussi un réel remède contre le blues du dimanche soir. Autant en profiter pour grimper au 7e ciel de façon torride ou douce, à vous de choisir ! Un conseil que semble déjà appliquer les Britanniques, puisque selon un sondage cité par le site Good House Keeping, le dimanche à 9 heures est le moment le plus populaire pour s’envoyer en l’air au Royaume-Uni.



La deuxième place est quant à elle détenue par le samedi soir, à 22h30. En fait, les dix premiers rangs sont occupés par des plages horaires de week-end, alors que les lundis et mardis sont délaissés. Le secret des couples heureux n’est-il pas de choisir le bon jour, et le moment où ils en ont le plus besoin ? Le problème n’est-il pas la qualité, plutôt que la quantité ? Vous avez quatre heures.