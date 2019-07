Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Découvrez le portrait de M. Papa Guéye, nouveau Directeur Général de l’Ecole Nationale à Vocation Régionale de Cybersécurité( ENVR) Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Juillet 2019 à 08:52 | | 0 commentaire(s)| M. Papa Guèye, Commissaire de Police, titulaire d’un Doctorat en Droit privé et Sciences criminelles, est nommé Directeur général de l’Ecole nationale à Vocation régionale de Cybersécurité (ENVR).

- Commissaire de Police

- Docteur en droit privé et sciences criminelles.

- Spécialisé en cyberdroit, cybercriminalité, cyber sécurité et techniques d’investigations numériques

- Membre des Comités Techniques Cyber, Francopol et Afripol ;

- Membre de l’Alliance de Sécurité Internationale dont le Sénégal est membre fondateur aux côtés des Émirats Arabes Unis et la France

- Expert auprès du Conseil de l’Europe

- Formateur Certifié à l’École nationale de Police et de la Formation Permanente, au Centre des Hautes Études de Défense et de Sécurité

- Instructor Develepment Course, certifié par Interpol.

- Formateur certifié en cybersécurité et en lutte contre la Cybercriminalité par Europol, ETEG (European Cybercrime Training and Education Group)

- Formateur certifié en ingénierie de l’éducation par la faculté des sciences et techniques de l’enseignement et de la formation (FASTEF), UCAD



Date et lieu de naissance : 31/12/1979 à Mbotil Loop (Fatick)

