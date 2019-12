Découvrez les 5 meilleurs buteurs africains de premier league cette saison Au terme de la 17ème journée de Premier League, l’on peut déjà ressortir la liste des 05 joueurs africains qui se sont illustrés par leurs buts et qui ont permis à leurs clubs à se hisser tout en haut du tableau.





Mané, Salah, Aubameyang, Mahrez sont bel et bien présents dans cette liste comme cela a souvent été le cas. Toutefois, il y aussi d’autres joueurs africains, moins attendus qui se font fait remarquer depuis le début de la saison.



Alors qu’ils étaient déjà Co-meilleurs de la Premier League la saison dernière, Aubameyang, Mané et Salah occupent respectivement la première, deuxième et troisième place dans ce classement des meilleurs buteurs africains dans le championnat.



Celui qui n’était pas attendu dans cette liste c’est bien l’international ghanéen Jordan Ayew. L’attaquant des Blacks Stars a surpris plus d’un avec Crystal Palace et se retrouve parmi les meilleurs.



1- Pierre Emerick Aubameyang : 11 buts



2- Sadio Mané : 9 buts



3- Mohamed Salah : 9 buts



4- Jordan Ayew : 4 buts



5- Riyad Mahrez : 4 buts

