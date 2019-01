Découvrez les raisons de l’annulation de la visite au Sénégal de Benalla, l’ex-homme de confiance de Macron

L’ex-homme de confiance de Macron a annulé provisoirement son déplacement prévu au Sénégal à cause de la tempête médiatique et judiciaire dans laquelle il se trouve depuis la révélation sur ses passeports diplomatiques.



Et c’est son mentor Philippe Hababou Solomon qui avait confirmé ce déplacement, qui confirme cette reculade dans un entretien accordé à Jeune Afrique. « Nous devions nous rendre ensemble dans un pays d’Afrique de l’Ouest, mais je vais sans doute attendre pour cela cet emballement médiatique se soit calmé. En tout cas je ne vais pas le lâcher ! Par contre, Benalla ne passe pas tout son temps avec moi, cela a été ponctuel. C’est un électron libre qui cherche sa voie. Il est assez sollicité et connaît beaucoup de monde en France », dit-il.

















Libération





