Décret/ Révision exceptionnelle des listes électorales: Macky retient la date du 31 juillet au 14 septembre 2021 Le Président de la République, Macky Sall vient de fixer la date de démarrage de la révision exceptionnelle des listes électorales en vue des élections départementales et municipales du 23 janvier 2022.



Rédigé par leral.net le Lundi 26 Juillet 2021 à 22:09 | | 0 commentaire(s)|

D’après le décret en son article premier, ladite révision se déroulera du samedi 31 juillet 2021 au mardi 14 septembre 2021 sur l'ensemble du territoire national.



Ainsi, pour chaque commune, il est ainsi prévu, au moins une commission administrative, dont le fonctionnement et les modalités de travail seront fixés par arrêté du préfet ou du sous-préfet.



Ces commissions vont procéder à l'inscription des nouveaux électeurs, assurer la prise en charge des demandes de changement de circonscription électorales ou d'adresse électorale, de répertorier la radiation d'électeurs décédés, d’assurer la distribution des cartes d'identité biométrique Cedeao et le changement de statut d'un militaire ou paramilitaire.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos