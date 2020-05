Décret portant réglementation de la vente de cigarette : Vers une interdiction de vente de tabac dans les boutiques

Le gouvernement prépare un projet de décret portant réglementation de la vente de la cigarette. Et si le projet passe seuls des points dédiés sur autorisation des autorités administratives pourront en vendre. Dr Oumar Ba, coordonnateur du Projet national de lutte contre le tabac au ministère de la Santé qui s’exprimait sur la Rfm a donné quelques précisions.



« Ce qu’il y a c’est que la loi nationale anti tabac qui a été voté en 2014 prévoit que le tabac sorte des boutiques donc elle prépare l’ouverture des débits de tabac au niveau des régions. C’est à dire l’ouverture préalable du débit du tabac est assujetti donc à une autorisation », fait-il savoir.



« Ce qui permet de sortir les produits du tabac dans les boutiques et qu’il y ait des points de vente exclusivement dédiés à la vente du tabac. Ça permettra de sortir le tabac des boutiques qui sont à coté des écoles », explique davantage M.Ba. Qui informe que le décret a été déjà rédigé il est dans le circuit en entente d’être adopté au niveau du gouvernement.

