Decroix à Ismaïla Madior Fall : « Il n’y a plus de justice dans ce pays» Chaude journée pour Ismaïla Madior Fall. Le ministre de la Justice a encaissé les tirs groupés des députés de l’opposition. Les mots n’étaient pas de trop pour ces derniers, qui l’ont affublé de tous les noms d’oiseaux.

Rédigé par leral.net le Jeudi 29 Novembre 2018 à 18:10 | | 0 commentaire(s)|

Pour Mamadou Diop Decroix, Ismaïla Madior Fall ne gère plus la justice mais plutôt la politique de l’Alliance pour la république (Apr). « J’avais énormément de considération pour vous mais, vous m’avez déçu. Il n’y a plus de justice dans ce pays. C’est la force qui règne dans ce pays mais le peuple est plus fort que la dictature », a asséné Decroix. Qui laisse entendre que le ministre de la Justice est novice en politique et veut brûler les étapes.



« Tu ne peux pas entrer en politique dernièrement et en être un maitre rapidement. C’est comme un éléphant dans une boutique de porcelaine », lui dit-t-il.



Selon Mamadou Diop Decroix, le régime en place veut mettre Karim Wade en prison dès son retour au Sénégal mais, prévient-il : « Sachez que 700 000 personnes ont rendu visite à Karim Wade lors de son séjour carcéral et beaucoup parmi eux, sont prêts à le soutenir ».













emedia.sn

