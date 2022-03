Déçu de son Maire : Bargny accable Djibril Faye, nouveau maire Le nouveau maire de Bargny élu sous la bannière Wallu Sénégal est déjà sous le feu de critiques. À peine deux mois d’exercice depuis son installation, Djibril Faye et son équipe sont décriés par les populations.



Djibril Faye, nouveau maire de Bargny est accusé d’être atteint du syndrome des maires élus et impopulaires. Puisque, depuis son installation, les commissions techniques tardent a été mises en place. Le Maire depuis son élection n’a pas encore réuni le conseil municipal.



D’après Rewmi, les Bargnois attendent d’être édifiés sur les nombreux projets mises en place par l’ancienne équipe. « On sent le tâtonnement et l’amateurisme de l’équipe en place » regrette-t-on.



Un de ses compagnons, Ibrahima Guèye, professeur d’enseignement moyen, archiviste documentaliste qui a énormément contribué à l’élection du candidat de Wallu tacle ce dernier pour avoir trahi son serment.



