Défaite aux Locales : Diouf Sarr évoque les causes pour la première fois… Il était le candidat de Benno Bokk Yakaar pour Yoff et la Ville de Dakar. Mais, les élections locales se sont soldées par un revers pour Abdoulaye Diouf Sarr et sa coalition. L'ex-maire de Yoff a expliqué les raisons de cet échec. iGFM

Rédigé par leral.net le Lundi 18 Avril 2022



