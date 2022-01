Défaite de BBY à Sangalkam : Oumar Guèye a la «certitude» qu’il y a des irrégularités et des étrangetés dans le vote. Le ministre Oumar Guèye à la tête de la coalition Bby dans la commune de Sangalkam, a été battu, selon les résultats provisoires, par Pape Sow de Yewwi Askan wi. Une victoire très amère pour Bby qui compte ainsi faire un recours dans les jours à venir.

Oumar Guèye affirme qu’il a la «certitude» qu’il y a des irrégularités et des étrangetés dans le vote. A l’en croire, il y a des électeurs qui se sont inscrits sans retirer leur nouvelle carte d’identité.



«Le jour des élections, j’ai sonné l’alerte. J’ai eu la certitude qu’il s’est passé quelque chose. Et que nous allons vers une défaite. Mais après analyse et un coup d’œil sur le processus et toutes les informations qui nous sont parvenues en plus des documents, je me suis dit qu’il y a des choses anormales», soutient Oumar Guèye.



«Au regard de ses résultats, il est clair que la coalition gagne largement dans le département malgré les irrégularités constatées dans plusieurs localités. Malheureusement Bby était dans plusieurs listes. Mais là nous faisons face à une autre question qui sera gérée à un autre niveau», déclare le ministre Oumar Guèye, lors d’une conférence de presse.



Et d’ajouter : «Nous sommes des démocrates. Cela signifie que je respecte le verdict des urnes. Dans une élection, il y a deux résultats, la défaite et la victoire à condition que les règles soient respectées. Mais si on te gagne dans l’irrégularité, on doit saisir qui de droit et c’est ce que nous avons fait».



Le maire de Sangalkam et ministre des Collectivités territoriales. «Je n’ai rien contre une défaite, mais il y a des règles établies par le code électoral qu’il faudra respecter. C’est la loi en vigueur dans ce pays et surtout dans notre localité soumise à une correction ou un redécoupage», poursuit-il.



