Défaite de Bby aux élections locales / Moussa Diaw, politologue: « L’Etat doit décrypter le message des Sénégalais »

" La mal gouvernance a été l’un des facteurs de la défaite de la coalition présidentielle. On a vu, justement avant les élections, des dysfonctionnements au niveau du Trésor public, des détournements au niveau de la Poste finance, de la Lonase, alors que les populations sont confrontées à de nombreuses difficultés ", constate Moussa Diaw.



D’après "Source A", l’analyste considère que les populations ont montré dans les urnes qu’elles ont désavoué la gouvernance politique.



Et, elles ont besoin d’une autre façon de faire la politique, avec des personnes plus intègres et plus attentives aux problèmes des Sénégalais.