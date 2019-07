Défaite des "Lions" en finale de la Can : El Hadji Mamadou Ndiaye, un autre jeune, décédé par arrêt cardiaque, hier à Dakar La défaite des "Lions" n’a pas épargné les plus sensibles. Après le décès annoncé d’un jeune homme à Fissel, après le revers de la bande à Sadio Mané, la RFM informe qu’un autre jeune, du nom de El hadji Mamadou Ndiaye, né en 1982, est également décédé hier, à la fan zone de la Piscine olympique de Dakar, des suites d’un arrêt cardiaque.

Une information confirmée par son frère qui s’est prononcé sur la même station, affirmant que sa famille s’affaire actuellement à la levée du corps à l’hôpital Le Dantec, pour son inhumation.

Le jeune homme habitait Pikine Djeddah Thiaroye Kao, selon la même source.

