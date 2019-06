Défaite face à l’Algérie : Séance d’explications dans la Tanière a défaite du Sénégal contre l’Algérie a laissé s’installer une sorte de crise dans la Tanière. La séance d’entraînement d’après-match a servi de cadre d’explications entre les joueurs et le staff, selon "Record".

Rédigé par leral.net le Samedi 29 Juin 2019

Et c’est le coach des Lions qui a pris la parole en premier, demandant à ses joueurs de s’auto-gérer et de comprendre la mission qui est la leur. A leur tour, les joueurs ont promis de tout faire pour permettre au Sénégal d’atteindre son objectif.



Le Sénégal affronte le Kenya, le 1er juillet prochain, à 19 heures, pour son dernier match de poule.

