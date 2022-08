Défaites aux Législatives: les ministres et DG battus n’ont pas appuyé les mosquées pour la Tamkharit

Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Août 2022 à 11:08 | | 2 commentaire(s)|

Comme de coutume, on voyait des ministres, DG et autres grands responsables politiques investirent les rues pour appuyer la population surtout durant la fête de « TAMKHARITE » mais cette année ils se sont éclipsés. Incroyablement ce constat a été aussi faite par beaucoup sites d’informations comme nos confrères de Xibaaru qui viennent de constater, frise l’indécence. Nombreux sont des mosquées qui recevaient des bœufs à la veille de la Tamkharit de la part de certains ministres du gouvernement, n’ont pas vu l’ombre de leurs bienfaiteurs, cette année. Les élections législatives sont passées par là.



Après la pluie c’est le bon temps dit-on , mais après les élections passées beaucoup de ministres, Directeurs Généraux et des PCA sont toujours mécontents poussant à changer leurs attitudes auprès de la population. En effet, leurs refus de se sacrifier cette année à la tradition, en venant appuyer les mosquées installées dans leurs fiefs politiques, en bœufs et vivres. Généralement, ces bœufs et vivres distribués aux mosquées, sont destinés aux nécessiteux.



Cette année, les électeurs leur ont tourné le dos lors des Législatives de ce 31 juillet dernier et la plupart des ministres, DG et PCA qui ont perdu dans leurs fiefs, ont refusé de se sacrifier à la tradition. A Médina où Seydou Gueye à manifester son mécontentement face à des électeurs qui ont voté massivement pour l’opposition aurait juste refusé de mettre la main à la poche. Il a sevré cette mosquée de l’aide traditionnelle qu’il leur apportait lors de la fête de la Tamkharit durant ces dernières années.



Le quartier Grand Dakar et Niary Tally n’ont été une exception par les responsables de la mouvance présidentielle. Ces derniers ont du mal à admettre avoir mordu la poussière face à l’opposition lors de ces élections législatives. Les mosquées de Grand Dakar et Niary Tally n’ont pas reçu de bœufs de la part des dignitaires de la mouvance présidentielle qui ont du mal à pardonner aux populations de leurs quartiers, leurs déconvenues.

Rewmi

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook