Défaut de prise en charge médicale : Le chef du service de la médecine interne de l’Hôpital Le Dantec évacué en France

Rédigé par leral.net le Mercredi 30 Octobre 2019 à 09:41 | | 2 commentaire(s)|

Le chef du service de la médecine interne de l'hôpital Aristide Le Dantec, le professeur Abdoulaye Pouye, est gravement malade. Il a été évacué en Europe pour les besoins de sa prise en charge médicale. « Mais, avant que l'éminent praticien ne soit évacué, ses collègues ont remué ciel et terre car l'intéressé ne disposait pas de moyens nécessaires. Une situation pour le moins incompréhensible, vu la stature de cet éminent professeur. Ses collègues médecins avaient, dans un premier temps, ouvert un "compte-ami" pour collecter des fonds », écrit le Témoin.



Finalement, révèle Dr Serigne Shérif Fall, c'est la Fondation Servir le Sénégal qui a apporté son soutien pour son évacuation. Évidemment, une telle nouvelle n'est pas pour rassurer les Sénégalais qui se tournent vers les hôpitaux pour se soigner. Alors que les autorités et les médecins se font évacuer en Europe dès qu'ils sont malades.



