Défection : Le conseiller technique de Yankhoba Diatara quitte Rewmi pour Déthié Fall

L’ex camarade d’Idrissa Seck a fait part de son départ en ces termes : «Après seize (16) bonnes années de compagnonnage à vos côtés, je me décharge de tout engagement au sein de cette formation pour me ranger du côté de mon frère Déthié Fall au service du peuple dans sa généralité pour une meilleure prise en charge des questions citoyennes au service du développement de mon cher pays le Sénégal», a annoncé le désormais ex responsable du Parti Rewmi dans un communiqué rendu public.

Tribune