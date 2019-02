Défection dans les rangs de Guirassy: Le coordonnateur régional du "Sud" à Kédougou rejoint Macky Sall

Une défection de taille au parti Sénégalais Unis pour le développement (SUD). Le président de ce parti, Moustapha Guirassy a perdu le coordonnateur régional à Kédougou.



Ce dernier a préféré retourner à Benno Bokk Yakaar. A l’origine de la démission de Youssouf Cissokho du parti SUD ? La décision de Guirassy de soutenir le candidat Idrissa Seck à la présidentielle sans consulter la base.



M. Cissokho repris par L’As, dénonce aussi une gestion solitaire et patrimoniale du parti. Il accuse Guirassy d’avoir créé le parti à Dakar sans en informer la base et mis son fils dans le bureau. Ils avaient laissé passer, dit-il, mais ils se sont rendus compte que leur leader persiste dans cette pratique, en soutenant Idrissa Seck sans aviser les militants.



Et comme ils ne peuvent pas infléchir sa décision, M. Cissokho a décidé de rejoindre son ancien camp, la mouvance présidentielle. Déjà il s’est entretenu avec les responsables de Benno, notamment le maire de Kédougou et Adja Aïssatou Ndiaye, pour acter son retour.

