Défection dans les rangs du PDS : Aminata Nguirane quitte Karim Wade pour Antoine Diome

Les investitures aux Législatives du 31 juillet ont été le point d’orgue de ce mépris affiché par Karim Wade à l’endroit de certains responsables libéraux pur sucre. On pourrait accepter que notre leader soit absent du territoire national et nous demande de continuer le combat, mais tout en étant reconnaissant à notre endroit et à l’endroit de tous ceux qui sont restés pour se battre pour le PDS. La liste des frustrés s’agrandit de jour en jour. Moi, comme à l’accoutumée, je continue de subir les pires humiliations dans ce parti qui m’a beaucoup donné mais pour qui je me suis sacrifiée et pour qui j’ai compromis ma carrière professionnelle et politique

Ainsi, pour mettre un terme à cette situation compromettante et à cette nuit sans fin, j’ai décidé de poursuivre mes activités politiques ailleurs. Seul m’importe le développement du pays. Des hommes et femmes m’ont approchée pour solliciter ma collaboration politique. Mais après mûre réflexion, en conformité avec la position de mes militants, j’ai décidé, après 15 ans, de mettre fin à mon militantisme au sein du Pds et de continuer mon action politique ailleurs. Et librement, j’ai décidé de concert avec mes militants, d’apporter mon soutien politique au ministre Félix Antoine Abdoulaye Diome, dont le travail et les actions qu’il mène quotidiennement pour le compte du président de la République, ne souffrent d’aucune ambiguïté

t j’assume ce choix rationnel que certains qualifieraient autrement. En politique, il faut toujours avoir le courage de ses idées et les défendre avec force et conviction. C’est ce courage qui m’a permis, au moment où les défections pleuvaient aux premières heures de la perte du pouvoir, de continuer à croire infailliblement au PDS et à son leader. Mais une fin douloureuse vaut mieux qu’une douleur sans fin. Certes, quitter le parti qui m’a tétée politiquement est douloureux mais le management du PDS, depuis l’exil de Karim au Qatar, ne fait qu'accroître notre douleur et assombrir notre horizon politique

Je réitère que, aujourd’hui de tous ceux qui se battent pour un Sénégal meilleur, celui dont les actions me convainquent, c’est Antoine Diome. Ainsi, mes militants et moi ne ménagerons aucun effort pour soutenir les actions qu’il mène sur instruction du Président Macky Sall