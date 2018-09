Défections à l’Ucs : le parti de Baldé se vide de ses militantes

L’ancien ministre Abdoulaye Baldé risque de perdre toute la jeunesse féminine de son parti. A quelques mois de la présidentielle de 2019 où il est candidat, il enregistre des départs et pas des moindres. La présidente des jeunesses féminines de l’Ucs, Kenbougoul Faye et ses deux vices présidentes, Seynabou Diène et Mariètou Diédhiou, ainsi que Adji Fatim Faye ont claqué la porte.



Selon l’Observateur qui donne l’infirmation, elles ont rejoint le parti Les démocrates réformateurs (Ldr/Yessal) de Modou Diagne Fada. D’ailleurs, signale le journal, Kenbougoul Faye et ses camarades ont été reçues hier, par Fada avec qui, elles comptent accompagner la dynamique du président Macky Sall.