Défections en série à l’APR : Mbour en ébullition à l’approche des Législatives, Cheikh Issa Sall et Maguette Sène tracent leurs propres voies Pour les législatives anticipées prévues le 17 novembre 2024, l’Alliance pour la République (APR) devra composer sans deux de ses figures de proue dans le département de Mbour. En l’espace de trois jours, Cheikh Issa Sall et Maguette Sène ont quitté les rangs du parti, pour s’engager dans de nouveaux projets politiques, rapporte le quotidien "Le Témoin".

Le maire de Mbour, Cheikh Issa Sall, a annoncé lundi dernier, la création de son propre parti, l’Union Nationale pour l’Intégrité, la Transparence et l’Équité (UNITÉ/Bollo). À son tour, le maire de Malicounda, Maguette Sène a lancé une coalition dénommée « La marche des territoires/Andu Nawlé », présentée hier à Saly. Ce nouveau mouvement, qui se veut trans partisan, a réuni un public nombreux, venu de Mbour et d'autres localités du pays.



Selon "Le Témoin", la salle de conférences de l’Institut Les Diambars de Saly était comble dès 10 heures du matin, bien avant le démarrage de la cérémonie, prévu à 11 heures, mais retardé de trois heures. Pour les législatives du 17 novembre, Maguette Sène, accompagné d'autres élus locaux de Mbour et de différentes régions du Sénégal, ambitionne de faire élire des députés au sein de cette nouvelle coalition.



L’objectif de « La marche des territoires/Andu Nawlé » est d’encourager un développement partant des territoires. En citant les réalisations de sa commune, Malicounda, Maguette Sène a souligné les succès en matière d’électrification, d’accès à l’eau et de construction de postes de santé. Il a également mis en avant le modèle économique de la zone industrielle de Sandiara.



Le maire de Malicounda, qui est encore membre de l’APR, a insisté sur le caractère trans partisan de son mouvement, réunissant des personnes de tous horizons politiques, ainsi que des citoyens apolitiques, avec pour seul objectif, le développement des territoires. Il a également précisé que la coalition travaillera dès aujourd’hui, à la constitution de ses listes pour les législatives, afin de respecter le calendrier électoral.



"Le Témoin" souligne que ces législatives marqueront un premier test pour la coalition, dont les membres espèrent obtenir plusieurs sièges à l’Assemblée nationale. Toutefois, les initiateurs reconnaissent la difficulté de la tâche. Les élections législatives, plus complexes que les locales, exigent une mobilisation sans faille, ont-ils souligné.



À quelques semaines des législatives, l’APR voit donc deux de ses éminents membres, prendre leurs distances. Alors que Cheikh Issa Sall lance son parti UNITÉ/Bollo, Maguette Sène, avec sa coalition « La marche des territoires/Andu Nawlé », ambitionne de dépasser les clivages partisans. La fragmentation de l’ancien parti au pouvoir, à l’approche de cette échéance électorale, pourrait s’accentuer davantage.



