Défenestré du Gouvernement, Augustin Tine migre vers le Palais

le Lundi 8 Avril 2019

Après la publication de la liste des membres du gouvernement, Maxime Jean Simon Ndiaye a annoncé dans la foulée, la nomination de M. Augustin Tine au poste de ministre et Directeur de cabinet du président de la République. Il remplace Oumar Youm, nommé Ministre des Infrastructures des Transports terrestres et du Désenclavement.



Maire de Fandène et responsable de l’Apr à Thiès, M. Augustin Tine était ministre des Forces armées dans le gouvernement sortant.

