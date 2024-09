Défense des intérêts du continent: Cherif Salif Sy admis Senior Advisor de la Coalition pour le dialogue sur l’Afrique

Cherif Salif Sy a été admis comme Senior Advisor de la Coalition pour le dialogue sur l’Afrique (Coda), a appris "Bés bi". L’économiste, connu pour son combat dans la défense des intérêts du continent noir, va désormais s’activer au cœur de ce Forum indépendant et international, qui « identifie et discute des questions importantes pour le développement » de l’Afrique, informe "Bes Bi".



Fondée en mars 2009, à AddisAbeba, la Coda a été créée pour combiner les meilleurs éléments de trois forums politiques de haut niveau qui avaient été établis dans les années 1990, pour promouvoir le dialogue sur l’essor des pays africains. La plateforme est donc axée sur les politiques et travaille en collaboration avec d’autres organisations africaines et internationales, sur les questions de sécurité, de paix et de gouvernance.



Il faut aussi dire que la Coda est le fruit d’une initiative spéciale des institutions panafricaines comme la Commission de l’Union africaine (Cua), la Banque africaine de développement (Bad), la Banque africaine d’import-export (Afreximbank) et la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique (Cea).