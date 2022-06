Déficit criard des populations en électricité : le collectif pour l’alimentation normale de Nioro en électricité s’agite La marche que devait conduire le collectif pour l’alimentation normale de la commune de Nioro en électricité, autorisée par le préfet au début, a finalement été interdite. Une décision que les organisateurs de la marche ont accueillie avec émotion et beaucoup de surprise. Mais ils ont aussi tenu à accuser certains politiciens d’être à l’origine de l’interdiction de cette marche.

C’est finalement à travers une déclaration de presse que les organisateurs de la marche ont pu exprimer leur ras-le-bol, mieux les difficultés auxquelles les populations de Nioro restent encore confrontées par rapport à la fourniture de cette denrée fondamentale à leur survie.



Aussi au-delà du secteur informel qui n’arrive plus à mener convenablement ses activités de routine, surtout en pareils moments de préparation de fête, le collectif trouve que beaucoup parmi les candidats aux examens peine à profiter de l’intégralité de leurs moments de révision. Et ce, à cause des coupures répétitives de courant électrique et autres délestages.



Pour le coordonnateur du collectif Abdou Diaw, “ces désagréments causent chaque année d’importants dommages aux familles car beaucoup perdent leurs appareils électroménagers sans se faire rembourser par la Senelec. Ce qui est inacceptable.



Mais le plus aberrant pour eux est que les désagréments ne se limitent pas simplement dans la commune, mais ils se manifestent aussi sur le reste des villages du département.



Aujourd’hui, nous apprend le coordonnateur du collectif Abdou Diaw, “ beaucoup de villages que la Senelec dit avoir électrifiés restent toujours sur leur faim. Autrement dit, ils ne sont pas encore connectés et attendent toujours de voir jaillir les premières lueurs du courant électrique

Sud Quotidien



